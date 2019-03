Veşti bune de la ANAF, se plătesc restanţele istorice. Banii vor intra în două tranşe Suma include, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de rambursare inregistrate in baza de date pana la 19 ianuarie 2019. Deconturile cu restituire si compensare se ridica la 2,122 miliarde de lei iar deconturile cu compensare integrala la 401,3 milioane de lei. In cazul deconturilor cu compensare partiala suma este de 86,2 milioane de lei. Pentru sumele de restituit, care totalizeaza 2,082 miliarde de lei, plata efectiva este realizata in doua transe de 735,7 milioane de lei si, respectiv, 1,347 miliarde de lei. Veniturile din TVA colectate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

