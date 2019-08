Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Președintele Consiliului Fiscal vine cu declarații alarmante: “In 2021 se va simți și un impact foarte sever al aplicarii noii Legi a pensiilor” Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, declara intr-un interviu acordat recent, ca situația financiara a Romaniei este una extrem de…

- "Exista riscuri semnificative de depașire a țintei de deficit asumate și chiar a nivelului de referința de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. In absența adoptarii unor masuri compensatorii suplimentare credibile, intervalul probabil in care se va plasa deficitul bugetar la finalul anului 2019 potrivit…

- Vești importante pentru romani! Ministrul Muncii, Marius Budai a facut anunțul mult așteptat in legatura cu pensiile romanilor!Potrivit acestuia, impozitarea sau taxarea pensiilor de serviciu va ...Citește AICI ce a declarat Marius Budai in privința pensiilor

- Ziarul Unirea Legea pensiilor va arunca in aer deficitul bugetar, iar efectele se vor resimti multi ani de-acum incolo Legea pensiilor va arunca in aer deficitul bugetar, iar efectele se vor resimti multi ani de-acum incolo Un avertisment dur privind Legea pensiilor vine din partea economistului-sef…

- Vești uriașe pentru romani! Potrivit ultimelor reglementari la Legea pensiilor, publicate recent in Monitorul Oficial, pensiile se vor majora!Astfel ca, conform noului mod de calcul a pensiilor, acestea se vor majora cu... Citește AICI cu cat se vor majora pensiile, dar și care este…

- "Deficitul de 1,4% (inregistrat in perioada ianuarie - mai 2019, n.r.) a fost anticipat in 2019 in legea bugetului la inceput de an. Nu este pentru noi o surpriza. Noi am ales o abordare liniara. Si anul trecut spuneau, dupa primul trimestru despre deficit: daca acum este atat pana la final de an…

- Economistul Andrei Caramitru, sustinator al USR, sustine ca deficitul bugetar va fi de 5% in acest an, motiv pentru care noua lege a pensiilor, in forma actuala, nu poate fi sustinuta: „Va fi schimbata. Pensiile trebuie sa creasca pentru cei cu pensii mici, nu si pentru cei cu pensii foarte mari. Se…

- "FMI vine cu noi propuneri de austeritate pentru romani, dar PSD nu poate merge pe abordarea strict contabiliceasca a functionarilor internationali. Deși in ultimii 2 ani PSD a realizat cele mai mari cresteri de pensii și salarii, in continuare sunt romani care traiesc in saracie, fiind necesara…