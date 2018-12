Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura politiei din Paris le-a cerut joi comerciantilor din sectorul Champs-Elysees sa-si "inchida usile si caile de acces" sambata aceasta, cand va avea loc cea de-a patra mare manifestatie a "vestelor galbene", informeaza AFP. Comerciantii sunt somati ca "in ziua manifestatiei sa inchida…

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Conform unor surse guvernamentale, prim-ministrul Edouard Philippe va anunta suspendarea taxei pe carburanti care urma sa fie implementata de la 1 ianuarie 2019, pentru a incerca sa puna caapat protestelor violente. De asemenea, vor fi luate si alte masuri care au ca scop calmarea situatiei,…

- Un numar de 57 de persoane, intre care 48 de politisti, au fost ranite sambata la Toulouse, unde au avut loc timp de mai multe ore confruntari intre grupuri de protestatari si fortele de ordine, a anuntat duminica prefectura intr-un comunicat, relateaza AFP. Dintre cei 48 de politisti…

- 48 de polițiști au fost raniți in confruntarile de la Toulouse, din Franța, și alți noua civili. Cifrele comunicate de prefectura orașului s-au inregistrat in violențele de sambata, care au cuprins principalele orașe din Franța. Așa numitele ”veste galbene” protesteaza impotriva scumpirii carburanților,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat duminica dimineata in zona Arcului de Triumf din Paris, situat in extremitatea vestica a bulevardului Champs-Elysees, scena unor violente iesite din comun sambata in timpul manifestatiei asa-numitelor "Veste galbene", relateaza AFP. Seful statului, care…

- Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.…

- Situație exploziva chiar in centrul Parisului. Sute de demonstranți din gruparea “Vestele galbene„ au ocupat celebrul bulevard Champs Elysees, in semn de protest fața de decizia guvernului de la Paris de a...