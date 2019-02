Stiri pe aceeasi tema

- Olympique Marseille a învins, scor 2-1, în deplasare, echipa Diijon și a urcat pâna pe locul al cincilea în clasamentul campionatului francez de fotbal, la egalitate cu St. Etienne (doua meciuri mai puțin). Gazdele ramân pe poziția a 16-a, cu doua puncte deasupra zonei…

- Guingamp a trait un adevarat coșmar pe Parc des Princes, fiind învinsa cu 9-0 de PSG, în etapa a XXI-a din Ligue 1. Cele mai multe goluri au fost înscrise de Kylian Mbappe și Edinson Cavani, ambii reușind câte un hat-trick.Formația lui Thomas Tuchel avea un avantaj liniștitor…

- Mișcarea "Vestele Galbene" a organizat, sambata, noi proteste in Franța. Aceasta este cea de-a 8-a saptamana consecutiva, insa numarul manifestațiilor este in declin. Alte Proteste se vor mai desfașura sambata la Paris, dar și in alte orașe ale Franței, precum Bordeaux, Toulon, Toulouse, Lille și Strasbourg,…

- Elysee nu a oferit detalii suplimentare despre aceasta interventie asteptata. Presedintele, care ii va primi luni dimineata pe partenerii sociali si pe alesi, ar urma sa anunte 'masuri concrete si imediate' pentru a raspunde crizei, potrivit ministrului Muncii, Muriel Penicaud. Circa 125.000 de manifestanti…

- Cel mai recent bilant, prezentat duminica dimineata de Ministerul de Interne, citat de Le Parisien, arata: 1.723 de retineri in intreaga Franta, dintre care 1.220 de persoane au fost plasate in custodia politiei, scrie News.ro. Aproximativ 136.000 de persoane au participat la evenimentele…

- Circa 125.000 de manifestanti au protestat sambata pe strazile Frantei, a informat Ministerul de Interne, iar daca au avut loc noi violente, amploarea lor a fost mai redusa decat in urma cu o saptamana. Potrivit premierului Edouard Philippe, "a sosit timpul dialogului" si "acum trebuie refacuta…

- Revendicarile protestatarilor sunt justificate Cel putin 110 persoane au fost ranite, iar peste 270 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor fata de preturile mari la carburanti si fata de scaderea nivelului de trai. Peste 100.000 de persoane au protestat in orasele Paris,…

- Cel putin 110 persoane au fost ranite, iar peste 270 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti si fata de scaderea nivelului de trai, anunta autoritatile franceze, citate de publicatiile Le Figaro si Le Monde. Autoritatile au…