Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a fost al 18-lea weekend consecutiv de proteste ale „vestelor galbene” si a coincis cu incheierea unei dezbateri nationale declansate de Macron. Protestatarii au vandalizat magazine si restaurante de pe Champs-Elysees, iar politia s-a folosit de tunuri cu apa pentru a dispersa oamenii. „Doresc…

- In Franta au continuat, ieri, protestele organizate de asa-numita miscare a vestelor galbene, insa prezenta la acestea a continuat sa scada. Protestatarii – care ies in strada de la mijlocul lunii noiembrie – au dorit sa arate ca raman mobilizati, cu doua saptamani inaintea incheierii unei mari dezbateri…

- Saptamana trecuta, Actul XV areunit 46.600 de manifestanti in Franta, din care 5800 la Paris.Manifestatii au avut loc la Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille, Marsilia si Montpellier.Protestele au inceput acum trei luni din cauza unei taxe pe combustibil, dar intre timp s-au…

- Mii de "veste galbene" au demonstrat sâmbata la Paris si în alte orase franceze, la trei luni dupa debutul acestei miscari de contestare sociala care persista în pofida unei anumite "oboseli" a opiniei publice, relateaza Agerpres citând AFP.La Paris,…

- La Paris, cateva mii de persoane s-au reunit pe Esplanada Invalizilor, dupa un mars intr-un calm relativ pe bulevardul Champs-Elysees. La ora locala 14:00 (13:00 GMT), Ministerul de Interne francez a anuntat ca in intreaga tara manifestau aproximativ 10.200 de persoane, dintre care 3.000 la…

- "Vestele galbene" s-au mobilizat din nou in Franța, in cea de 11 acțiune de la debutul protestelor care au avut ca tema inițiala scumpirea carburanților. Intre timp, revendicarile protestatarilor au devenit pur politice, tema favorita fiind demisa actualului președinte Emmanuel Macron și a puterii executive.…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters.