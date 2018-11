Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez, Edouard Philippe, si primarita Parisului, Anne Hidalgo, au condus ceremoniile de comemorare, marti, a atentatelor coordonate de gruparea Stat Islamic la Paris in noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. In fata Teatrului Bataclan,…

- Cele 284 de birouri de vot din Noua Caledonie, teritoriu francez din Oceanul Pacific, s-au deschis duminica la ora locala 08.00 (21.00 GMT, sambata) pentru un referendum istoric privind autodeterminarea fata de Franta, unde 'nu'-ul pleaca favorit, relateaza AFP. Alegatorii au timp pana la…

- Marco Verratti, component al echipei Paris-Saint Germain, a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, el fiind prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice pe soseaua de centura din arondismentul 13 al Parisului, relateaza L’Equipe.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu…

- Politia franceza a inchis duminica o parte din bulevardul parizian Champs Elysees pentru a verifica un vehicul in care se credea ca ar fi fost pus un dispozitiv exploziv. Un fotograf al agentiei Reuters a transmis ca politia a restrictionat accesul pe o portiune de 150 de metri a celui mai aglomerat…

- Niciunul dintre cei 1.600 de consilieri tehnici sportivi vizati de un program de economisire al Guvernului francez „nu isi va pierde locul de munca“, a dat asigurari luni noul ministru al Sportului din Franta, Roxana Maracineanu, dupa o discutie lunga cu premierul Edouard Philippe.

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel. Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron a inregistrat o scadere spectaculoasa cu zece puncte procentuale in decurs de o luna, potrivit unui sondaj publicat marti. Doar 31% dintre francezi aproba activitatea sa in calitate de presedinte, fata de 41% in luna iulie, relateaza AFP. …