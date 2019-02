"Vestele galbene", sprijinite. Zeci de persoane arestate Circa 11.600 de persoane au participat la proteste la nivel national, dintre care 4.000 in capitala, a declarat Ministerul de Interne francez. O crestere fata de saptamana trecuta, cand 10.200 de persoane au luat parte la miscare, dintre care 3.000 la Paris. Paisprezece persoane au fost arestate la Paris, insa protestatarii au marsaluit in mare parte pasnic in prezenta a numeroase forte de ordine. Circa 15 persoane au fost arestate in orasul Clermont-Ferrand (centru) si obiecte potential periculoase au fost confiscate inainte de marsul la care au participat 2.500 de persoane. La Paris,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

