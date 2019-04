Vestele Galbene si marele bla-bla

Stiri pe aceeasi tema

- "Vestele galbene" s-au confruntat cu politia in orasul francez Toulouse sambata, scrie Reuters, potrivit news.ro.Politia din Toulouse a folosit gaze lacrimogene si a arestat mai multe persoane dupa ce cateva sute de manifestanti au inceput sa arunce cu obiecte, sa dea foccosurilor de gunoi…

- Protestele „Vestelor galbene” continua in Franța. Manifestanții au ieșit din nou in strada sambata, in centrul orașului Toulouse. Confruntarile sunt violente, oamenii legii au folosit deja gaze...

- Confruntari intre demonstranti si fortele de ordine s-au produs sambata dupa-amiaza in orasul francez Toulouse, in cursul unui nou protest organizat de Miscarea "Vestele galbene", care denunta erodarea nivelului de trai in Franta.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului…

- Al 21-lea weekend consecutiv de proteste ale ”vestelor galbene” a inregistrat si cea ai slaba mobilizare de la inceputul miscarii, la 17 noiembrie. Peste 22.000 de manifestanti au iesit din nou pe strazile Parisului si ale altor orase din Franta, fata de fata de aproximativ 33.700 saptamana trecuta…

- Aproximativ 2.000 de persoane au fost condamnate in Franta, dintre cele peste 8.700 retinute, de la inceputul miscarii de protest a ”vestelor”, pe 17 noiembrie, a anuntat ministrul francez al Justitiei Nicole Belloubet. Un raport care vine in contextul unui climat social si politic extrem de tensionat…

- Mii de persoane au protestat din nou sâmbata în diverse locuri din Franta în cadrul miscarii ''Vestele Galbene'', aceasta fiind cea de-a 17-a saptamâna de manifestatii, relateaza agentia DPA, citata de Agrepres. La Paris, manifestantii s-au strâns la Arcul…

- Au ravasit Franta de la jumatatea lunii noiembrie, iar acum pregatesc un nou asalt, tot in Hexagon: vor prezenta o lista proprie cu candidaturi la alegerile pentru legislativul european, avand-o in frunte pe tanara Ingrid Levavasseur, o „vesta” foarte mediatizata, practic un lider al acestei miscari…

- Aproximativ 7.000 de persoane au marsaluit prin capitala Frantei, în al zecelea weekend de proteste, având loc ciocniri între protestatarii din miscarea Vestelor Galbene si politie, scrie Reuters.