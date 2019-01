Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa controale ale politistilor si jandarmilor, dimineata. "Vestele galbene" protesteaza in mai multe orase ale Frantei. Deocamdata nu s-au semnalat incidente. Protestatarii din Paris au cerut prin scandari presedintelui francez Emmanuel…

- Presedinta Comisiei Nationale pentru Dezbateri Publice (CNDP) din Franta a anuntat marti ca se retrage de la asa-numita "mare dezbatere nationala" despre protestele "vestelor galbene", dupa ce s-a aflat ca este platita cu peste 14.000 de euro pe luna, informeaza AFP. Salariul brut al sefei CNDP, Chantal…

- Guvernul de la Paris a confirmat luni ca suspecteaza ingerinte externe menite sa strice imaginea Frantei prin exagerarea pe retelele de socializare a impactului protestelor organizate de "vestele galbene". "Forte straine" si "grupuscule care nu sunt in mod necesar tari" au apelat "masiv" la…

- Demonstratia de pe bulevardul Champs-Elysees din capitala tarii a fost in mare parte pasnica, participand numai circa 2.000 de persoane, un numar mult mai mic decat in saptamanile anterioare. In jur de 40.000 de persoane au protestat in diferite parti ale Frantei sambata, a declarat pentru dpa o…

- Sute de polițiști il vaneaza, miercuri dimineața, pe barbatul care a deschis focul, marți seara, in apropierea targului de Craciun din Strasbourg , omorand trei persoane și ranind alte 12, scrie BBC News. UPDATE ora 10:30: Un inalt oficial al guvernului francez a declarat, miercuri dimineața, ca cinci…

- “Este o catastrofa pentru comert, o catastrofa pentru economia noastra”, le-a spus ministrul jurnalistilor in timpul unei vizite facute comerciantilor la Paris, relateaza Agerpres. La o saptamana dupa imaginile siderante ale violentelor in plin Paris care au facut inconjurul lumii si in pofida numeroaselor…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat duminica pe presedintele american Donald Trump, care a comentat printr-o serie de tweet-uri critice situatia legata de miscarea "vestelor galbene" in Franta, sa nu se amestece in politica interna franceza, informeaza AFP. Citește…

- Protestatarii din cadrul mișcarii „Vestele Galbene”, din Franța, s-au retras de la intalnirea pe care o aveau programata, marți, cu premierul Edouard Philippe. Membrii grupului spun ca au primit amenințari cu moartea din partea altor protestatarii mai violenți, care considera ca nu trebuie sa existe…