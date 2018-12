Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti s-au adunat sâmbata dupa-amiaza, în Paris si în alte orase din Franta, în cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Spre deosebire de protestele organizate acum cateva saptamani, la care au participat zeci…

- “Vestele galbene” au protestat in intreaga Franta, pentru a sasea sambata consecutiva, de aceasta data la manifestatii participand, conform bilantului de pana la ora locala 18.00, 38.600 de persoane, cu aproape 30.000 mai putine decat saptamana trecuta, relateaza news.ro.La Paris, au manifestat…

- Peste 20.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit in strada sambata, in Franta, pentru a cincea saptamana consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysees au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea,…

- Elysee nu a oferit detalii suplimentare despre aceasta interventie asteptata. Presedintele, care ii va primi luni dimineata pe partenerii sociali si pe alesi, ar urma sa anunte 'masuri concrete si imediate' pentru a raspunde crizei, potrivit ministrului Muncii, Muriel Penicaud. Circa 125.000 de manifestanti…

- Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.…