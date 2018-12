Stiri pe aceeasi tema

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea...

- Spre deosebire de cele din weekendurile trecute, manifestațiile din ajun de Craciun se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza agentia EFE. Cu numai cateva zile inaintea Craciunului, manifestantii au anuntat pe Facebook numeroase actiuni, in contextul in care diminuarea…

- Vestele galbene'', miscarea contestatara ce l-a impins in corzi pe presedintele francez Emmanuel Macron, se pregateste sa desfasoare sambata a sasea zi de manifestatii, care, spre deosebire de cele din weekendurile trecute, se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza…

- Președintele Emmanuel Macron s-a adresat, luni seara, poporului francez, dupa demonstratiile violente ale protestatarilor antiguvernamentali "vestele galbene" care au continuat la Paris si in mai multe orase din tara pentru al patrulea weekend consecutiv. Macron a admis, luni seara, ca exista o stare…

- Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…