- Circa o suta de ''veste galbene'' manifestau vineri aproape de orele pranzului la Bruxelles, prima adunare de acest fel desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. Potrivit unei purtatoare de cuvant a politiei din…

- Primaria din Bruxelles a autorizat o manifestatie a ''vestelor galbene'', care se va desfasura vineri nu departe de sediile institutiilor europene la initiativa unui YouTuber belgian, informeaza luni AFP preluata de Agerpres. Lansata cu zece zile in urma in Franta ca un protest impotriva cresterii…

- Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.…

- De aceasta data, manifestanții au blocat cateva depozite de carburanți și stații de taxare de pe autostrazi. Ei spun ca nu vor da inapoi pana cand guvernul nu va renunța la reformele dure. Dar Executivul ramane de neclintit, transmite corespondentul nostru Mihaela Antoche.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…

- Aproximativ 124.000 de persoane au participat sambata in Franta la 2.000 de adunari de protest fata de cresterea taxelor la carburanti, a anuntat la pranz ministrul de interne Christophe Castaner, transmite AFP. Mai multe incidente grave au avut loc in puncte de blocaj pe teritoriul tarii, a declarat…

- Creșterea prețului la carburanți i-a nemulțumit pe mulți francezi, care au decis sa aplice o lecție guvernului de la Paris. Astfel, o grupare neoficiala, intitulata “Vestele galbene“ – numita așa dupa...

