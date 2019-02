Vestele galbene, proteste. Imagini în spațiul public, controversă pe internet (VIDEO) Desi indoieli serioase planeaza asupra autenticitatii creatiei, opera a provocat controverse printre utilizatorii retelelor de socializare care vor sa creada ca misteriosul artist din Bristol sustine lupta ''vestelor galbene''. Fotografiat intens de locuitorii din Bordeaux si de turisti, un alt desen, care evoca ''soarecele anarhist'', unul dintre personajele preferate ale misteriosului grafician, a fost reperat intr-un loc din oras unde se intalnesc ''vestele galbene'' inaintea manifestatiilor. Bansky nu a revendicat operele nu a revendicat operele

