Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Emmanuel Macron a vizitat, duminica, Arcul de triumf din Paris, monument vandalizat sambata de protestatarii, scrie Reuters. Vizita președintelui vine in contextul in care guvernul francez la in considerare declararea starii de urgența din cauza protestelor ”Vestelor galebene” și a celor…

- Politia franceza antirevolta s-a luptat pur si simplu sambata cu protestatarii asa-numiti "Vestele galbene" pe strazile din Paris, in al treilea weekend de proteste impotriva costului ridicat al vietii care reprezinta una dintre cele mai...

- Politia a folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene in centrul orasului Bruxelles pentru a dispersa protestatarii inspirati de miscarea „vestelor galbene” din Franta care au aruncat cu pietre in biroul prim-ministrului, scrie Reuters.

- Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.…

- O persoana a murit si peste 400 au fost ranite, dintre care 14 grav, la diverse blocaje organizate incepand de sambata dimineata de catre „veste galbene”, a anuntat duminica la RTL ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.

- Doua persoane au fost ucise si doi politisti au fost grav raniti in urma unui incident domestic survenit intr-o mica localitate din apropierea orasului Mannheim, in sud-vestul Germaniei, au anuntat vineri politia si procuratura locale, scrie agerpres.ro.

- Un politist si-a pierdut viata iar alti patru au fost raniti intr-un schimb de focuri miercuri in Carolina de Sud, pe coasta de est a Statelor Unite, au informat media americane, in timp ce un suspect a fost retinut, potrivit autoritatilor, relateaza AFP. Citand un medic legist din comitatul Florence…

- Doi politisti au fost raniti in urma unui accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, in centrul Bucurestiului, potrivit evz.ro. Din informatii furnizate, pentru EVZ, de oficiali de la Brigada Rutiera, o autospeciala a unei sectii a Politiei Capitalei, aflata in misiune, a lovit un autoturism…