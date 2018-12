Vestele galbene, protest. Guvernul francez, nou pas înapoi Impozitul pe patrimoniu, cunoscut in Franta sub denumirea ISF si care viza intregul patrimoniu al unei persoane, a fost transformat anul trecut intr-un impozit care vizeaza doar patrimoniul imobiliar. In consecinta, cei care detin portofolii mari de actiuni vor fi exonerati, ceea ce a fost descris de partidele de stanga drept un "cadou pentru bogati". Intrebat cu privire la posibilitatea reintroducerii impozitului pe patrimoniu, reclamata de numerosi manifestanti, purtatorul de cuvant al Guvernului francez, Benjamin Griveaux, a spus ca Executivul ar putea sa isi regandeasca propunerile daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Guvernul francez, care de trei saptamani se confrunta cu protestele "vestelor galbene" pentru politica sa fiscala si sociala, a promis miercuri ca va reevalua eficacitatea reformei sale contestate cu privire la impozitul pe patrimoniu. Impozitul pe patrimoniu, cunoscut in Franta sub denumirea…

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Un numar de 57 de persoane, intre care 48 de politisti, au fost ranite sambata la Toulouse, unde au avut loc timp de mai multe ore confruntari intre grupuri de protestatari si fortele de ordine, a anuntat duminica prefectura intr-un comunicat, relateaza AFP. Dintre cei 48 de politisti…

- 48 de polițiști au fost raniți in confruntarile de la Toulouse, din Franța, și alți noua civili. Cifrele comunicate de prefectura orașului s-au inregistrat in violențele de sambata, care au cuprins principalele orașe din Franța. Așa numitele ”veste galbene” protesteaza impotriva scumpirii carburanților,…

- "Christophe Castaner (ministrul de interne) a evocat starea de urgenta. La aceasta ora se desfasoara o reuniune cu presedintele Republicii, cu premierul (Edouard Philippe) si ministrul de interne pentru a face mai intai bilantul zilei de ieri (sambata) si a se vedea ce masuri ar trebui luate pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni, in sedinta de guvern, 'scenele de razboi' care au avut loc 'uneori' in timpul manifestatiilor 'vestelor galbene' la sfarsitul saptamanii trecute, mai ales pe Champs-Elysee, a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului, Benjamin Griveaux,…

- Aproximativ 13.000 de persoane s-au adunat luni dimineata in 358 de locuri, potrivit politiei, dupa ce sambata au fost 290.000, in peste 2.000 de locuri.In weekend, indoliat de moartea unei femei ”vesta galbena” lovita de o automobilista, 183 de persoane au fost plasate in arest preventiv,…

- Niciunul dintre cei 1.600 de consilieri tehnici sportivi vizati de un program de economisire al Guvernului francez „nu isi va pierde locul de munca“, a dat asigurari luni noul ministru al Sportului din Franta, Roxana Maracineanu, dupa o discutie lunga cu premierul Edouard Philippe.