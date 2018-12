Un sofer a murit vineri in sudul Frantei dupa ce masina sa a lovit un camion la intrarea pe o autostrada blocata de protestatari din miscarea asa-numitelor "veste galbene", au anuntat autoritatile locale franceze, informeaza sambata Reuters. Soferul masinii, in varsta de 36 de ani, a murit in accidentul produs in apropiere de Perpignan, potrivit unei surse din politie, in timp ce bilantul mortilor legat de protestele antiguvernamentale a ajuns la 10.

Demonstrantii au perturbat traficul sambata, intr-un alt weekend de proteste ce l-au fortat pe presedintele Emmanuel Macron sa anuleze…