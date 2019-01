''Vestele galbene'', prima arestare a unui lider Cel mai mediatizat membru al ''vestelor galbene'', Eric Drouet, a fost arestat de politia franceza, arestare despre care aceasta miscare de protest si opozitia sustin ca este motivata politic, transmite joi agentia EFE. Sofer de camion in varsta de 33 de ani, Eric Drouet se afla de miercuri seara intr-o sectie de politie din Paris, dupa ce fortele de ordine l-au retinut in zona Place de la Concorde, unde circa 50 de persoane se adunasera pentru a aduce un omagiu celor circa zece ''veste galbene'' ucise in diferite accidente produse in timpul protestelor desfasurate sase weekenduri la rand,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

