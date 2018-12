Stiri pe aceeasi tema

- Dupa a patra zi de mobilizare a "vestelor galbene", presedintele francez, Emmanuel Macron, este asteptat sa anunte noi masuri ca raspuns la aceasta criza sociala care ii pune la incercare mandatul, comenteaza AFP, conform agerpres.ro. Circa 125.000 de manifestanti au protestat sambata pe strazile…

- Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul de Interne, Laurent Nunez, potrivit AFP. 'La nivel national,…

- Grav incident cu tente xenofobe intr-o localitate din estul Franței. Un șofer roman de TIR a fost lovit și jignit cu apelativul "roman impuțit" de catre un membru al grupului de protestatari "vestele galbene",...

- Guvernul de la Paris a anunțat o suspendare pe o perioada de șase luni a taxei pe motorina, unul dintre motivele care au generat protestele violente din Franța, din ultimele saptamani. Premierul Edouard Philippe a anunțat marți suspendarea temporara a deciziei de scumpire a motorinei, în…

- Conform unor surse guvernamentale, prim-ministrul Edouard Philippe va anunta suspendarea taxei pe carburanti care urma sa fie implementata de la 1 ianuarie 2019, pentru a incerca sa puna caapat protestelor violente. De asemenea, vor fi luate si alte masuri care au ca scop calmarea situatiei,…

- O femeie de 80 de ani din Marseille a murit dupa ce a fost lovita de o grenada cu gaze lacrimogene in timp ce statea pe geam și se uita la protestele care aveau loc in strada, scrie BBC News. Femeia, care locuia intr-un apartament de pe o strada pe care au fost proteste, a fost lovita in fața in timp…

- Reuniunea exceptionala desfaurata duminica la Palatul Elysee pe tema protestelor violente de la Paris s-a incheiat, informeaza cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax.Presedintele Emmanuel Macron nu va face nicio declaratie publica deocamdata, a transmis Palatul Elysee duminica dupa-amiaza.…