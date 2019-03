Vestele Galbene nu cedează. Sunt anunţate noi proteste ''Vestele galbene'', aflate in cautarea unei relansari a mobilizarii in strada, prezinta manifestatia de sambata drept un ''ultimatum'' adresat presedintelui Emmanuel Macron si au lansat un apel catre simpatizantii lor de a veni in numar cat mai mare la Paris pentru a relua demonstratiile de forta din primele weekend-uri de proteste.



De la inceputul miscarii, 11 persoane si-au pierdut viata, majoritatea in accidente rutiere in timpul blocarii soselelor, iar circa 2.200 de manifestanti si 1.500 de membri ai fortelor de ordine au fost raniti, unii protestatari suferind rani oculare grave… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda criticilor ca o astfel de lege ar putea reduce libertatile civile, proiectul a trecut de camera inferioara a Parlamentului cu 387 la 92 de voturi, in special datorita majoritatii confortabile de care se bucura partidul de centru LREM al presedintelui Emmanuel Macron. Totusi, din randul alesilor…

- "Regret ca 11 dintre concetatenii nostri si-au pierdut viata in timpul acestei crize (...). In cele mai multe cazuri ei si-au pierdut viata din cauza prostiei umane, insa niciunul dintre ei nu a fost victima fortelor de ordine", a declarat seful statului francez in cadrul unei conferinte de presa…

- Aproximativ 10.500 de ”fulare roșii”, potrivit Poliției din Paris, au defilat pe ploaie în capitala Franței pentru ”a apara democrația și instituțiile”, în fața violențelor și abuzurilor care comise în timpul demonstrațiilor "vestelor galbene", relateaza…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters.

- Noi incidente violente s-au produs in zona Arcului de Triumf din Paris, dupa ce membrii miscarii „Vestele Galbene” au protestat pentru al noualea weekend la rand. Peste 100 de persoane au fost arestate in capitala franceza si aproape tot atatea in alte orase ale Frantei. Președintele Emmanuel Macron le-a…

- O strangere de fonduri in sprijinul unui fost campion la box arestat dupa ce a agresat doi jandarmi francezi in timpul protestelor ''vestelor galbene'' cunoaste un succes neasteptat, descris drept ''socant'' de catre unul dintre membrii guvernului de la Paris, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit…

- Incident șocant, petrecut in a șasea saptamana consecutiva de proteste a mișcarii „Vestelor Galbene” in Paris. Un polițist a scos un pistol și l-a indreptat asupra manifestanților care au recurs la violențe pe strazile capitalei Franței. De asemenea, un barbat de 36 de ani a murit, dupa ce a fost lovit…

- Autoritațile franceze au folosit gaze lacrimogene in Paris, impotriva persoanelor care protesteaza pe bulevardul Champs-Elysees fața de Guvernul lui Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului ABC, potrivit MEDIAFAX.Prostele organizate de Mișcarea "Vestele Galbene" sambata au devenit violente…