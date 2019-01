Stiri pe aceeasi tema

- Mii de “veste galbene” s-au mobilizat, sambata, in Franta, pentru a noua saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului. La Paris, au fost retinute 24 de persoane, iar la Bourges 13.Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa…

- Primele ciocniri au avut loc sambata dupa-amiaza la Paris intre fortele de ordine si "vestele galbene" care au demonstrat pana in acel moment pasnic, in cel de-al optulea week-end de mobilizare, relateaza AFP preluata de Agerpres. Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea...

- Peste 20.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit in strada sambata, in Franta, pentru a cincea saptamana consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysees au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea,…

- Autoritațile egiptene au restricționat vanzarea de veste galbene, devenite simbolul mișcarii sociale din Franța, care sunt acum supuse controlului poliției, au afirmat marți mai mulți comercianți, potrivit AFP.

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron se va adresa ''la inceputul saptamanii viitoare'' in legatura cu criza ''Vestelor galbene'' deoarece nu doreste ''sa puna gaz pe foc'' inaintea manifestatiilor de sambata, a declarat vineri presedintele Adunarii Nationale, Richard Ferrand, relateaza AFP. 'Dupa…

- In Franta au loc noi proteste ale asa-numitelor „veste galbene” fata de cresterii pretului la carburanti. La Paris, unde protestele au fost marcate saptamana trecuta de violente pe celebrul bulevard Champs-Elysees, au fost mobilizati peste 5000 de politisti si jandarmi. Sunt confruntari de strada violente…