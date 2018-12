Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Naționala a respins, fara a fi o surpriza, moțiunea de cenzura impotriva guvernului lui Edouard Philippe, pentru modul in care a gestionat criza vestelor galbene, aceasta fiind votata de doara 70 de deputați, relateaza AFP.

- Senatorul Eugen Parvulescu, președintele Organizației județene Teleorman a Partidului Național Liberal, considera ca moțiunea de cenzura este instrumentul democratic oferit opoziției in democrație, drept pentru care aceasta, moțiunea de cenzura, trebuie folosita, chiar daca initiativa aparține Uniunii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va adresa Natiunii luni, la ora 20.00, a anuntat duminica Palatul Elysee, dupa o a patra zi de mobilizare a "Vestelor galbene", relateaza AFP. Elysee nu a oferit detalii suplimentare despre aceasta interventie asteptata. Presedintele, care ii va primi luni dimineata…

- Guvernul va desfasura 'mijloace exceptionale' in plus fata de cei 65.000 de politisti si membri ai fortelor de ordine mobilizati sambata in Franta, in cel de-al patrulea weekend de manifestatii ample organizate de 'vestele galbene', a anuntat joi, in Senat, premierul Edouard Philippe,…

- Protestatarii din miscarea „vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce...

- Guvernul ceh a supravietuit vineri unei motiuni de cenzura inaintate de opozitie pentru a-l destitui pe premierul de centru-stanga Andrej Babis, acuzat de coruptie si rapire, transmite Reuters. Motiunea nu a reusit sa obtina pragul minim de 101 de voturi din cele 200 in camera inferioara…

- Votul asupra motiunii simple impotriva ministrului Justitiei Tudorel Toader este dat miercuri de deputati. Rezultatul votului ar putea reprezenta o supriza, in conditiile in care liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca parlamentarii PSD vor vota sa cum le dicteaza constiinta, iar intrebat daca isi…