- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat duminica pe președintele american Donald Trump, care a comentat printr-o serie de mesaje pe Twitter mișcarea vestelor galbene din Franța, sa nu se amestece in politica interna franceza, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Doi membri ai miscarii "Vestele galbene" au fost condamnati luni la cate trei luni de inchisoare dupa ce au fost arestati la un miting sambata seara in orasul Puy-en-Velay (centrul Frantei) in cursul caruia prefectura a fost incendiata, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP. Unul dintre…

- Un numar de 57 de persoane, intre care 48 de politisti, au fost ranite sambata la Toulouse, unde au avut loc timp de mai multe ore confruntari intre grupuri de protestatari si fortele de ordine, a anuntat duminica prefectura intr-un comunicat.

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.

- "Vestele galbene", au iesit din nou, astazi, la Paris, au dat foc unor baricade pe Champs-Elysees, nu departe de Arcul de Triumf. Iar o explozie s-a auzit pe celebrul bulevard. Pe imaginile transmise de presa se vede o coloana de fum negru care se ridica spre cer. Politistii francezi au folosit gaze…

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…

- Baraje in fața rafinariilor, pe marile artere de circulație in orașe sau la intrarea in orașe, dar și pe autostrazi sunt principalele masuri de protest care au loc sambata in Belgia și Franța contra creșterii prețului la carburanți. Orașul Paris este aproape blocat, la toate intrarile mari in oraș fiind…