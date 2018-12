Guvernul va desfasura 'mijloace exceptionale' in plus fata de cei 65.000 de politisti si membri ai fortelor de ordine mobilizati sambata in Franta, in cel de-al patrulea weekend de manifestatii ample organizate de 'vestele galbene', a anuntat joi, in Senat, premierul Edouard Philippe, relateaza AFP. Seful guvernului a reinnoit apelul adresat 'vestelor galbene' de a nu merge la Paris sa demonstreze, nu pentru a le 'interzice sa se exprime', ci pentru a 'evita sa fie prinsi in capcana pe care le-o intind huliganii', in timp ce executivul isi exprima ingrijorarea…