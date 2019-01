''Vestele galbene'': Macron denunţă o ''violenţă extremă'' care atacă Republica Presedintele Frantei Emmanuel Macron a denuntat o "violenta extrema" care a ajuns sa "atace Republica" in ''actul al VIII-lea'' al ''vestelor gabene'' care a adunat 50.000 de persoane sambata in Franta si care a fost marcat de violente in mai multe orase din tara, relateaza AFP.

Foto: (c) IAN LANGSDON / EPA ''Inca o data, violenta extrema a ajuns sa atace Republica - gardienii, reprezentantii, simbolurile sale. Cei care comit aceste acte uita inima pactului nostru civic. Dreptatea va fi facuta. Toata lumea trebuie sa se reuneasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florian Philippot, fost consilier important in partidul de extrema dreapta din Frontul National, a inscris „Vestele galbene” ca marca inregistrata inainte de alegerile europarlamentare din 2019, a relateaza ziarul francez L’Opinion, citat de Politico.

- Doua jurnaliste de la France 2 Montpellier au declarat, sambata, pentru AFP, ca au fost agresate de manifestanti in veste galbene in timp ce transmiteau informatii de la protestul de la Boulou, localitate din apropierea frontierei cu Spania, relateaza News.ro.Anne Domy, redactor, si Audrey…

- ​Protestatarii francezi din miscarea asa-numitelor "vestele galbene" au provocat haos in transporturi marti dupa ce au ocupat cabinele de incasare a taxei de autostrada si unora le-au dat foc, relateaza Reuters.

- Peste 20.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit in strada sambata, in Franta, pentru a cincea saptamana consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysees au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea,…

- Inspirati de „vestele galbene“ din Franta, circa 300 de fermieri polonezi au blocat o autostrada in apropiere de Varsovia si au cerut ajutor de la guvern pentru pierderile suferite din cauza pestei porcine africane.

- Banca centrala a Frantei si-a redus luni la jumatate, de la 0,4% la 0,2%, estimarile privind ritmul de crestere inregistrat de Produsul Intern Brut al Frantei in trimestrul patru, ca urmare a impactului manifestatiilor "Vestelor galbene" asupra majoritatii sectoarelor economiei, informeaza…

- Grav incident cu tente xenofobe intr-o localitate din estul Franței. Un șofer roman de TIR a fost lovit și jignit cu apelativul "roman impuțit" de catre un membru al grupului de protestatari "vestele galbene",...

- Guvernul va desfasura 'mijloace exceptionale' in plus fata de cei 65.000 de politisti si membri ai fortelor de ordine mobilizati sambata in Franta, in cel de-al patrulea weekend de manifestatii ample organizate de 'vestele galbene', a anuntat joi, in Senat, premierul Edouard Philippe,…