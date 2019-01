Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Interne, Cristophe Castaner, a anuntat miercuri ca fortele de ordine vor fi echipate cu camere video portabile pentru a isi inregistra utilizarea gloantelor de cauciuc si a altor arme, relateaza site-ul postului France 24.

- Noi violențe au avut loc intre manifestanți și forțele de ordine, sambata, in Franța, intr-un nou protest al „vestelor galbene”, la care au luat parte 84.000 de oameni, la nivel național.

- Dupa arestarea uneia dintre figurile mediatice, „Vestele galbene“ au lansat sambata „Actul VIII“ al mobilizarii lor in mai multe orase din Franta pentru a contesta Guvernul, care denunta veleitati „de insurectie“ si reclama intoarcerea la ordine, scrie AFP.

- Primele ciocniri au avut loc sambata dupa-amiaza la Paris intre fortele de ordine si "vestele galbene" care au demonstrat pana in acel moment pasnic, in cel de-al optulea week-end de mobilizare, relateaza AFP. Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii au aruncat cu sticle si…

- “Vestele galbene” au protestat in intreaga Franta, pentru a sasea sambata consecutiva, de aceasta data la manifestatii participand, conform bilantului de pana la ora locala 18.00, 38.600 de persoane, cu aproape 30.000 mai putine decat saptamana trecuta, relateaza news.ro.La Paris, au manifestat…

- Istoviti dupa patru sambete consecutive de proteste ale „Vestelor galbene“, fortele de ordine spera la o mobilizare mai mica pentru „Actul 5“. In contextul atacului terorist de la Strasbourg, unii reprezentanti de sindicate de politie fac apel chiar la incetarea miscarii, transmite France TV Info.

- Guvernul va desfasura 'mijloace exceptionale' in plus fata de cei 65.000 de politisti si membri ai fortelor de ordine mobilizati sambata in Franta, in cel de-al patrulea weekend de manifestatii ample organizate de 'vestele galbene', a anuntat joi, in Senat, premierul Edouard Philippe,…

- Ciocniri violente au loc, sambata, pe Bulevardul Champs Elysees din Paris, intre polițiști și “vestele galbene”, manifestanți care protesteaza fața de creșterea prețului la carburanți. Protestele continua de mai bine de patru ore la Paris, unde manifestanții au dat foc unor baricade ridicate pe Champs-Elysees.…