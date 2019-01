Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a deplans luni, la Cairo, ca '11 persoane si-au pierdut viata' de la inceputul crizei sociale a 'vestelor galbene' in Franta, insa a subliniat ca niciuna 'nu a fost victima a fortelor de ordine', relateaza AFP.'Regret ca 11 dintre concetatenii nostri si-au pierdut…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Aproximativ 7.000 de persoane au marsaluit prin capitala Frantei, in al zecelea weekend de proteste, avand loc ciocniri intre protestatarii din miscarea Vestelor Galbene si politie, scrie Reuters, potrivit news.ro.Demonstratiile au fost in mare parte pasnice, insa reporterii Reuters au informat…

- Sambata sunt asteptate demonstratii la Paris, guvernul temandu-se de o repetare a violentelor din weekendul trecut. Peste 5.000 de politisti vor fi mobilizati in capitala iar toti ofiterii locali au fost mobilizati.De asemenea, ar putea avea loc proteste masive in Bourges, un oras mic din…

- Macron a afirmat ca a ascultat solicitarile protestatarilor si le-a oferit un raspuns pe termen scurt, precum si o dezbatere nationala privind politicile publice in intreaga tara. 'Am oferit un raspuns' solicitarilor 'vestelor galbene', a declarat seful statului francez la sfarsitul summitului european.…

- Politia din Paris va fi mobilizata sambata pentru orice potentiala repetare a violentelor de la protestele de saptamana trecuta ale miscarii ''Vestele Galbene'', a anuntat seful politiei din capitala Frantei, Michel Delpuech, relateaza DPA. Vehicule blindate ale jandarmeriei…