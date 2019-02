Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian Luigi Di Maio si-a aparat joi dreptul de a se fi intalnit luni cu reprezentanti ai 'vestelor galbene' franceze, gest denuntat de Paris ca 'o noua provocare inacceptabila' din partea unor responsabili italieni, transmit dpa si AFP. 'Presedintele (francez Emmanuel)…

- Decizia vine dupa ce dupa ce vicepremierul Luigi Di Maio s-a intalnit cu liderii „vestelor galbene”, starnind furia președintelui francez. Rechemarea ambasadorului francez din Italia este o masura care nu a mai fost intalnita din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Parisul a acuzat Roma…

- Parisul l-a avertizat pe vicepremierul italian Luigi Di Maio sa nu interfereze in politicile interne ale țarii, dupa ce acesta s-a intalnit cu liderii mișcarii antiguvernamentale "Vestele Galbene" din Franța, relateaza site-ul postului BBC preluat de mediafax. "Aceasa noua provocare este inacceptabila…

- Vicepremierul italian, Luigi Di Maio, a declarat marți ca s-a întâlnit cu liderii mișcarii antiguvernamentale "vestele galbene" din Franța, o întâlnire care ar putea sa testeze relațiile bilaterale deja tensionate, relateaza Reuters. Di Maio, care conduce, de asemenea,…

- „Vantul schimbarii a trecut de Alpi", a scris Di Maio pe Twitter. El si-a aratat sustinerea fata de miscare in trecut. Di Maio si Matteo Salvini, cel care conduce partidul de dreapta Liga Nordului, care se afla in coalitia de guvernare din Italia alaturi de Miscarea 5 Stele au dat declaratii critice…

- "Nu vreau sa raspund. Singurul lucru pe care ei il asteapta este exact acesta (...) Le urez succes si sa se agite in continuare. Toate acestea nu prezinta niciun interes", a spus seful statului francez la o intalnire cu presa in prima zi a unei vizite in Egipt. "Poporul italian este prietenul…

- Matteo Salvini, vicepreședintele Italiei și ministru de interne, a lansat un atac dur la adresa politicilor franțuzești cu privire la Africa, spunând ca Franța nu este interesata de instaurarea pacii în Libia deoarece interesele sale din domeniul energetic sunt în contradicție cu…

- Franta este "omul bolnav al Europei", iar Comisia Europeana tolereaza depasirea deficitului bugetar rezultat in urma deciziei Administratiei Emmanuel Macron de a face concesii in contextul protestelor miscarii "Vestele galbene", crede ministrul polonez de Externe, Jacek Czaputowicz, citat de Mediafax.