- Anumite persoane au "lansat proiectile aprinse de tipul cocteil Molotov" care declansat focuri in prefectura si in alte sedii administrative vecine, a precizat o purtatoare de cuvant a prefecturii. Manifestantii au impiedicat initial camioanele pompierilor sa ajunga la incendii, a adaugat…

- Doua utilaje au actionat in acesta dimineata pe DN 67 C intre Ranca si Obarsia-Lotrului. Stratul de zapada masura pana in 5 centimetri. A fost imprastiata in total cantitatea de 10 tone de material antiderapant. Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, ...

- Potrivit unui comunicat de prsa transmis, marti, de MS, Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, si dr. Fahrettin Koca, ministrul Sanatatii din Republica Turcia, au semnat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea in domeniul sanatatii si al stiintelor medicale.…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti actioneaza vineri in mai multe locatii din Capitala, pe linia verificarii respectarii legislatiei in vigoare din domeniul pazei bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, a domiciliului, precum si pe linia legalitatii avizelor…

- In aceasta saptamana la Alba Iulia se desfașoara Conferința Naționala „Educația din perspectiva valorilor”. In cadrul acesteia, miercuri, ora 12.00, in Amfiteatrul A9 (Aula Magna – UAB) va avea loc Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoria Causa unuia dintre cei mai cunoscuți specialiști…

- Guvernul va aproba reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si recreative, a declarat premierul Viorica Dancila. "Turismul romanesc este un domeniu dinamic si…

- Situatia in domeniul spalarii banilor si finantarii terorismului in Republica Moldova va fi analizata de o echipa de experti de la Consiliul Europei. Prim-ministrul Pavel Filip a avut luni, 1 octombrie, o intrevedere cu echipa de evaluare Moneyval din cadrul Comitetului de profil al Consiliului Europei,…

- Castigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei nationale a fost, in 2017, de 2.338 lei, in crestere cu 14,3% (+292 lei), comparativ cu anul precedent, in timp ce angajatorii au cheltuit in medie, intr-o luna, 4.008 lei/salariat, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…