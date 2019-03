La ora locala 14:00 (13:00 GMT), Ministerul de Interne estimase numarul participantilor in intreaga Franta la 5.600, dintre care 1.320 la Paris. Cu o saptamana inainte, la aceeasi ora, erau 11.600 de participanti in intreaga tara, din care 4.000 in capitala Frantei.

La Paris, manifestantii au parcurs 12 kilometri sub o puternica supraveghere politieneasca.

"Vestele galbene" au manifestat si la Nisa (sud-est), Strasbourg (est), Lille (nord) si Nantes (vest). Cateva mii de oameni au protestat si la Bordeaux si Toulouse (sud-vest).

Manifestantii isi pun mari sperante in mobilizarea…