- Presedintele francez Emmanuel Macron se va adresa natiunii, luni seara, la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei, la doua zile dupa protestele de amploare ale “vestelor galbene”, informeaza Reuters.Palatul Elysee nu a facut alte precizari, insa se stie ca presedintele Frantei ii va primi, luni…

- Dupa a patra zi de mobilizare a "vestelor galbene", presedintele francez, Emmanuel Macron, este asteptat sa anunte noi masuri ca raspuns la aceasta criza sociala care ii pune la incercare mandatul, comenteaza AFP, conform agerpres.ro. Circa 125.000 de manifestanti au protestat sambata pe strazile…

- In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa 1.500 de persoane…

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- O femeie de 80 de ani din Marseille a murit dupa ce a fost lovita de o grenada cu gaze lacrimogene in timp ce statea pe geam și se uita la protestele care aveau loc in strada, scrie BBC News. Femeia, care locuia intr-un apartament de pe o strada pe care au fost proteste, a fost lovita in fața in timp…

- 48 de polițiști au fost raniți in confruntarile de la Toulouse, din Franța, și alți noua civili. Cifrele comunicate de prefectura orașului s-au inregistrat in violențele de sambata, care au cuprins principalele orașe din Franța. Așa numitele ”veste galbene” protesteaza impotriva scumpirii carburanților,…

- Reuniune de urgența in acesta dimineața la Palatul Elysee, unde președintele Emmanuel Macron i-a convocat pe premierul Edouard Philippe, pe ministrul de Interne, Christophe Castaner, și "serviciile competente" pentru a gasi o soluție dupa violențele extreme din timpul protestelor de sambata ale "vestelor…