- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Autoritațile franceze au folosit gaze lacrimogene in Paris, impotriva persoanelor care protesteaza pe bulevardul Champs-Elysees fața de Guvernul lui Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului ABC, potrivit MEDIAFAX.Prostele organizate de Mișcarea "Vestele Galbene" sambata au devenit violente…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a convins o majoritate a francezilor cu discursul sau sustinut luni seara pentru a pune capat protestelor ''vestelor galbene'', dar aceasta miscare a pierdut sprijinul unei parti a populatiei, conform unor sondaje publicate marti, transmite agentia EFE, scrie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ii va primi la Palatul Elysee, luni dimineata, la ora locala 10.00, pe reprezentantii a cinci sindicate (CGT, CFDT, FO, CFE-CGE, CFTC) si trei organizatii patronale (Medef, CPME si U2P), in contextul protestelor de amploare ale “vestelor galbene”, din ultima perioada,…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat duminica pe presedintele american Donald Trump, care a comentat printr-o serie de tweet-uri critice situatia legata de miscarea "vestelor galbene" in Franta, sa nu se amestece in politica interna franceza, informeaza AFP. "Ii spun lui Donald…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis amanarea vizitei in Serbia, "din cauza situatiei" din Franta, a anuntat luni omologul sau sarb, Aleksandr Vucici, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.Citește și: Chef de amploare in PSD! Dragnea și Ciolacu, printre sarbatoriți "Ne pregateam…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti in Belgia ca alegerile europene din mai anul viitor ii va departaja 'pe cei care cred inca in Europa si cei care nu mai cred in ea', considerand fundamentala aceasta opozitie intre progresisti si nationalisti, relateaza AFP. 'Aceasta lupta intre…

- In prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans a ramas singurul in cursa pentru desemnarea capului de lista al Partidului Socialistilor Europeni (PES) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, dupa ce luni slovacul Maros Sefcovic a anuntat ca se retrage din…