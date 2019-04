Vestele galbene din Franța o susțin pe Laura Codruța Kovesi. Mesajele protestatarilor Vestele galbene din Franța o susțin pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Acțiunile de protest fața de politicile guvernului și președintelui francez Emmanuel Macron au capatat noi valențe dupa manifestarile in favoarea fostei șefe a DNA, in contextul in care autoritațile de la Bruxelles de la Bruxelles spun in repetate randuri ca Guvernul Romaniei incearca sa-i blocheze numirea. „Pentru a lupta impotriva corupției gulerelor albe, Europa va inființa instituția „procurorului european”: așa ca nu lasa pe oricine sa fie numit in aceasta funcție! Impotriva corupției, avem… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

