Vestele Galbene dau foc Frantei

- In ciuda criticilor ca o astfel de lege ar putea reduce libertatile civile, proiectul a trecut de camera inferioara a Parlamentului cu 387 la 92 de voturi, in special datorita majoritatii confortabile de care se bucura partidul de centru LREM al presedintelui Emmanuel Macron. Totusi, din randul alesilor…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Aproximativ 7.000 de persoane au marsaluit prin capitala Frantei, in al zecelea weekend de proteste, avand loc ciocniri intre protestatarii din miscarea Vestelor Galbene si politie, scrie Reuters, potrivit news.ro.Demonstratiile au fost in mare parte pasnice, insa reporterii Reuters au informat…

- Noi incidente violente s-au produs in zona Arcului de Triumf din Paris, dupa ce membrii miscarii „Vestele Galbene” au protestat pentru al noualea weekend la rand. Peste 100 de persoane au fost arestate in capitala franceza si aproape tot atatea in alte orase ale Frantei. Președintele Emmanuel Macron le-a…

- Incident șocant, petrecut in a șasea saptamana consecutiva de proteste a mișcarii „Vestelor Galbene” in Paris. Un polițist a scos un pistol și l-a indreptat asupra manifestanților care au recurs la violențe pe strazile capitalei Franței. De asemenea, un barbat de 36 de ani a murit, dupa ce a fost lovit…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a fost confundata cu soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, de catre o femeie in varsta de 100 de ani venita la ceremonia organizata la Paris pentru marcarea a 101 de ani de la sfarșitul Primului Razboi Mondial, informeaza independent.co.uk.„Sunteți…

- Aproximativ 70 de șefi de stat și de guverne și diplomați au participat duminica la ceremoniile organizate in Franța pentru aniversarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Cele 16 milioane de victime ale Marelui Razboi au fost comemorate la Paris la Arcul de Triumf, unde liderii participanți au…