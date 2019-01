Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului italian, Luigi Di Maio, a indemnat luni „Vestele galbene“ sa nu se predea, apreciind ca o noua Europa se naste. Mesajul a fost sustinut de partenerul sau la guvernare, Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga.

- Miscarea 'vestelor galbene' a 'devenit de fapt una de agitatori' care vrea o insurectie si, in principiu, sa rastoarne guvernul', a apreciat vineri purtatorul de cuvant al executivului francez, Benjamin Griveaux, citat de AFP, potrivit Agerpres.Dar guvernul este 'gata sa discute cu oameni…

- Ministrul francez al Mediului Digital, Mounir Mahjoubi, a criticat miscarea „vestelor galbene” pentru ca folosesc stiri false si dezinformari in protestele lor, scrie Politico, potrivit News.ro.„Ce este periculos la conspiratii este ca afecteaza mobilizarile sincere”, a declarat Mahjoubi pentru…

- Un șofer roman care conducea un tir pe o autostrada din Franța a fost blocat de protestatarii numiți „Vestele galbene”, care au blocat accesul pe multe rute importante. Șoferul roman a picat la locul nepotrivit, in momentul nepotrivit. El a nimerit peste un baraj facut de cei din „Vestele galbene”,…

- Sute de opozanti pro-rusi din Muntenegru au purtat duminica veste galbene, devenit simbolul tulburarilor sociale in Franta, in timpul unei manifestatii impotriva unor procese lansate impotriva a doi dintre liderii lor, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Vrem sa facem ca in aceasta tara sa…

- Treizeci de persoane au fost ranite sambata in confruntarile dintre „vestele galbene" si fortele de ordine, in Paris, iar 508 se afla in custodia politiei, potrivit noilor cifre transmise de autoritati. Dintre cei 30 de raniti, trei sunt membri ai fortelor de ordine. La Paris, numarul total al celor…

- Conform unor surse guvernamentale, prim-ministrul Edouard Philippe va anunta suspendarea taxei pe carburanti care urma sa fie implementata de la 1 ianuarie 2019, pentru a incerca sa puna caapat protestelor violente. De asemenea, vor fi luate si alte masuri care au ca scop calmarea situatiei,…

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…