Vestele galbene au protestat din nou la Paris

- La Paris, manifestantii s-au strans la Arcul de Triumf pentru un mars prin oras. In incercarea de a da un nou impuls protestelor antiguvernamentale, unii reprezentanti ai ''Vestelor Galbene'' au facut apel la o miscare de protest de tip sit-in timp de trei zile in Champs de Mars, in fata Turnului…

- La ora locala 14:00 (13:00 GMT), Ministerul de Interne estimase numarul participantilor in intreaga Franta la 5.600, dintre care 1.320 la Paris. Cu o saptamana inainte, la aceeasi ora, erau 11.600 de participanti in intreaga tara, din care 4.000 in capitala Frantei. La Paris, manifestantii…

- Vestele Galbene din Franta au protestat pentru a 15-a sambata la rand. Cu o participare ceva mai numeroasa fata de saptamana trecuta, manifestatia s-a incheiat cu noi actiuni violente. Ministrul de interne a condamnat distrugerile din mai multe orase de provincie si a salutat modul de interventie a…

- Mobilizarea s-a diminuat in ultimele doua sambete: 58.000 de persoane au manifestat in intreaga Franta la 2 februarie, conform Ministerului de Interne, insa numarul a fost contestat de miscarea de protest, care a revendicat un numar de 116.000 de manifestanti. La Paris, sute de manifestanti…

- Ministerul francez de Interne a numarat 22.000 de manifestanti, la ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei) in intreaga tara, sambata, la cea de a 11-a mobilizare a ”vestelor galbene”, relateaza AFP.La Paris, 2.500 de persoane participau la mobilizare la ora respectiva, potrivit aceleiasi surse.…

- Imaginile cu Michael Minillo, managerul restaurantului de 3 stele Michelin, The French Laundry din San Francisco, au facut incojurul lumii. Invitat sa desfaca o șampanie de 2000 de dolari cu sabia, barbatul a inceput sa loveasca sticla pana aceasta a explodat. Cei care se adunasera sa vada cum este…

- Mii de “veste galbene” s-au mobilizat, sambata, in Franta, pentru a noua saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului. La Paris, au fost retinute 24 de persoane, iar la Bourges 13.