Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de interne Christophe Castaner a anuntat ca ''aproape 60 %'' din radarele rutiere au fost deteriorate de la debutul protestelor ''vestelor galbene'', relateaza AFP. ''Aproape 60 % din radare au fost neutralizate, atacate, distruse de catre cei…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…

- "In timp ce la Paris si in alte orase s-au constatat tensiuni si violente, am organizat impreuna cu reprezentantii fortelor noastre de securitate o videoconferinta cu prefectii din zona. Indemn pe toata lumea sa actioneze responsabil si sa respecte legea", a scris Castaner pe contul sau de Twitter.Politia…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a afirmat ca Franta nu va beneficia de un tratament preferential, in raport cu Italia, in cazul unui derapaj al deficitului bugetar ca urmare a masurilor adoptate in ultimele zile in incercarea de a calma "Vestele galbene", informeaza…

- Președintele american Donald Trump a sugerat, sambata, ca protestele antiguvernamentale din Franța, organizate de mișcarea "Vestelor Galbene", indica faptul ca oamenii nu vor sa plateasca sume mari de bani "pentru a proteja probabil mediul", scrie Mediafax. "Acordul de la Paris nu functioneaza…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, sambata, ca protestele antiguvernamentale din Franta, organizate de miscarea "Vestelor Galbene", indica faptul ca oamenii nu vor sa plateasca sume mari de bani "pentru a proteja probabil mediul".

- Poliția franceza a arestat deja 317 de persoane la Paris, inaintea protestelor planificate astazi de mișcarea "Vestele galbene" din capitala franceza, incercand sa previna ciocnirile violente dintre agresori și forțele de poliție. Lumea a inceput sa se stranga in zona Arcului de Triumf. Autoritațile…

- Doi membri ai miscarii "Vestele galbene" au fost condamnati luni la cate trei luni de inchisoare dupa ce au fost arestati la un miting sambata seara in orasul Puy-en-Velay (centrul Frantei) in cursul caruia prefectura a fost incendiata, au declarat autoritatile