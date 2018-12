Stiri pe aceeasi tema

- SPECTACOL… Primaria Vaslui a pregatit un spectacol deosebit, pentru noaptea dintre ani, la reusita caruia isi dau concursul cei mai buni artisti ai orasului. Spectacolul incepe in jurul orei 23.00, atunci cand artistii Diana Ursulescu, Daria Cretu, Cosmina Donose, Denisa Cobzaru si Scoala de dans Best…

- Guvernul de la Paris a confirmat luni ca suspecteaza ingerinte externe menite sa strice imaginea Frantei prin exagerarea pe retelele de socializare a impactului protestelor organizate de "vestele galbene". "Forte straine" si "grupuscule care nu sunt in mod necesar tari" au apelat "masiv" la…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat din nou in Franta pentru a protesta, sambata dimineata. Noaptea trecuta, traficul in mai multe zone ale tarii a fost perturbat si un sofer a murit intr-un accident survenit in apropiere de Perpignan, unde un sens giratoriu era blocat de manifestanti.

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea deces inregistrat pe fondul miscarii protestatare, in noaptea de vineri spre sambata, informeaza…

- Autoritatile egiptene au introdus discret o serie de restrictii privind vanzarea vestelor galbene reflectorizante, de teama unor proteste inspirate de Vestele Galbene din Franta. Egiptul aniverseaza in luna ianuarie a anului viitor opt ani de la protestele care au dus la inlaturarea de la putere a liderului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face ''anunturi importante'' la inceputul saptamanii urmatoare, a indicat duminica purtatorul de cuvant al guvernului, Benjamin Griveaux, la o zi dupa protestele...

- Autoritațile din Franța se pregatesc pentru un nou episod al manifestațiilor in centrul Parisului. De aceasta data, pe langa "vestele galbene" vor protesta liceeni, studenți, agricultori, lucratori de la ambulanța, iar transportatorii rutieri amenința cu o greva

- 6 Mișcarea “Vestele Galbene” organizeaza 1.000 de proteste, la care participa circa 50.000 de manifestanti Numeroase regiuni ale Franței sunt aproape paralizate in acest final de saptamana de protestele organizate contra cresterii taxelor pe carburant. Uniți sub titlul mișcarii ”Vestele Galbene”, ...