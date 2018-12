Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții protestatarilor din Mișcarea „Vestelor galbene” au anunțat ca nu vor mai participa la intalnirea cu prim-ministrul Edouard Philippe programata pentru marți, dupa ce au primit amenințari cu moartea de la mai mulți protestatari violenți, relateaza BBC. Mai mulți membri ai mișcarii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat duminica dimineata in zona Arcului de Triumf din Paris, situat in extremitatea vestica a bulevardului Champs-Elysees, scena unor violente iesite din comun sambata in timpul manifestatiei asa-numitelor "Veste galbene", relateaza AFP. Seful statului, care…

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- Premierul francez, Edouard Philippe, a sosit marti dimineata la palatul prezidential, potrivit presedintiei, în timp ce o remaniere guvernamentala este iminenta, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Președintele Jean Claude Juncker a ajuns marți, in jurul orei 12.58, la Aeroportul Baneasa. Juncker a fost intampinat de premierul Viorica Dancila.Premierul a ajuns la Aeroportul Baneasa la ora 11,55, intalnirea cu Jean-Claude Juncker fiind asteptata in intervalul 12,30 - 13,00. Luni,…

- Presedintele Klaus Iohannis nu a participat la intalnirea cu ministrii Finantelor si Justitiei de la Cotroceni. In locul sau au fost doi consilieri prezidentiali. Intalnirea a fost solicitata de presedinte, care a convocat tot guvernul la Cotroceni pentru a discuta proiectul de rectificare bugetara…