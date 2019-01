”Vestele galbene”, al zecelea weekend consecutiv de proteste la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci mii de 'veste galbene' au marsaluit sambata la Paris, in cel de-al zecelea weekend consecutiv de proteste contra guvernului presedintelui Emmanuel Macron, transmit AFP si Reuters ,potrivit Agerpres.

