Vestele Galbene, "actul 11" de proteste

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Noi incidente violente s-au produs in zona Arcului de Triumf din Paris, dupa ce membrii miscarii „Vestele Galbene” au protestat pentru al noualea weekend la rand. Peste 100 de persoane au fost arestate in capitala franceza si aproape tot atatea in alte orase ale Frantei. Președintele Emmanuel Macron le-a…

- Guvernul populist italian și-a exprimat luni, de o maniera neașteptata și spectaculoasa, susținerea pentru "Vestele Galbene" din Franța, iar vicepremierul Luigi Di Maio a cerut chiar acestei mișcari sa "nu slabeasca" in lupta sa, scrie AFP.

- Guvernul de la Paris a confirmat luni ca suspecteaza ingerinte externe menite sa strice imaginea Frantei prin exagerarea pe retelele de socializare a impactului protestelor organizate de "vestele galbene". "Forte straine" si "grupuscule care nu sunt in mod necesar tari" au apelat "masiv" la…

- Autoritațile franceze au folosit gaze lacrimogene in Paris, impotriva persoanelor care protesteaza pe bulevardul Champs-Elysees fața de Guvernul lui Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului ABC, potrivit MEDIAFAX.Prostele organizate de Mișcarea "Vestele Galbene" sambata au devenit violente…

- Protestatarii din cadrul mișcarii „Vestele Galbene”, din Franța, s-au retras de la intalnirea pe care o aveau programata, marți, cu premierul Edouard Philippe. Membrii grupului spun ca au primit amenințari cu moartea din partea altor protestatarii mai violenți, care considera ca nu trebuie sa existe…

- ”Vestele galbene” i-au dat lui Emmanuel Macron o palma dura a realitații, rupta de elitele pe care a ajuns sa le reprezinte tehnocratul. ”Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor…

- Lanturile franceze de supermarketuri Leclerc si Carrefour au decis ca, in luna noiembrie, sa vanda carburanti la acelasi pret cu cel platit producatorilor, fara niciun profit pentru comerciant, ca raspuns la nemultumirea automobilistilor fata de cresterea pretului carburantilor, informeaza AFP.…