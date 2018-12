Stiri pe aceeasi tema

- Duminica la ora 12.30 a inceput o reuniune a guvernului dupa incidentele grave produse sambata la Paris. Președintele Macron, revenit de la reuniunea G-20 a inspectat zona Arcului de Triumf,monument vandalizat de...

- Președintele Emmanuel Macron a vizitat, duminica, Arcul de triumf din Paris, monument vandalizat sambata de protestatarii, scrie Reuters. Vizita președintelui vine in contextul in care guvernul francez la in considerare declararea starii de urgența din cauza protestelor ”Vestelor galebene” și a celor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat duminica dimineata in zona Arcului de Triumf din Paris, situat in extremitatea vestica a bulevardului Champs-Elysees, scena unor violente iesite din comun sambata in timpul manifestatiei asa-numitelor "Veste galbene", relateaza AFP. Seful statului, care…

- O noua manifestație a vestelor galbene se pregatește pentru sambata la Paris. Autoritațile au anunțat ca bulevardul Champs Elysee va fi deschis pietonilor, ceea ce semnifica un acord indirect pentru...

- Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.…

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…