Stiri pe aceeasi tema

- Franta este in alerta rosie din cauza „vestelor galbene“, o miscare sociala ce zguduie aceasta tara de la mijlocul lui noiembrie. La Paris, protestele au degenerat, politia intervenind cu gaze lacrimogene. Peste 700 de persoane au fost retinute pana la pranz, potrivit unui secretar de stat din Ministerul…

- Douazeci de persoane au fost condamnate marti in procedura rapida in urma protestelor violente de la Paris, soldate cu sute de raniti si daune materiale semnificative, afirma surse judiciare citate de site-ul cotidianului Le Figaro, informeaza Mediafax.Douazeci de protestatari violenti au…

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat duminica dimineata in zona Arcului de Triumf din Paris, situat in extremitatea vestica a bulevardului Champs-Elysees, scena unor violente iesite din comun sambata in timpul manifestatiei asa-numitelor "Veste galbene", relateaza AFP. Seful statului, care…

- Mai putin semnificativa la nivel national decat a fost saptamana trecuta, mobilizarea ''vestelor galbene'' s-a soldat sambata cu ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine in centrul Parisului si cu mai multe retineri, relateaza AFP. La ora 14:00 GMT, aproape 81.000 de manifestanti erau…

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.

- Situatia era tensionata sambata dupa amiaza in cartierul Palatului Elyseacute;e din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a i dispersa pe manifestatii miscarii 39;vestelor galbene 39;, care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, scrie Agerpres.ro.…

