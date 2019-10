Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Juridica și comisia de Buget a Senatului au dat, luni, un raport favorabil comun pentru proiectul de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 7 ani pentru evaziunea fiscala. Proiectul mai prevede majorarea pedepselor pentru prejudicii de peste 1 milion și 5 milioane de euro, conform…

- Mare atenție! Vești uriașe pentru mii de romani. La Senat a aparut o noua propunere care conține noi schimbari. Noua propunere conține in mare aceleași chestiuni care au mai trecut initial de Parlament… Citește AICI ce decizie a luat Senatul – Mii de romani sunt vizați ...

- Fostul rector al UMF Cluj, Marius Bojita, a fost prezentat, marti seara, cu propunere de arestare la Judecatoria Cluj-Napoca intr-un dosar privind presupuse ilegalitati derulate in cadrul Facultatii de Farmacie. Instanta a decis ca nu exista elemente care sa impuna masura arestarii.

- Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul legislativ inițiat de Eugen Teodorovici privind impozitatea pensiilor speciale. Proiectul legislativ a fost aprobat cu 76 de voturi „pentru” și 16 abțineri. Abtinerile apartin PNL. Proiectul inițiat de ministrul Finanțelor prevede impozitarea…

- Plenul Senatului a votat miercuri, cu 76 voturi pentru și 16 abțineri (ale senatorilor PNL) propunerea legislativa initiata de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici privind impozitarea pensiilor speciale. Proiectuil vizeaza impozitarea pensiilor de peste 7.000 de lei, astfel ca nu-i afecteaza pe parlamentari,…

- Foarte multi tineri aleg cariera halatelor albe de la Facultatea de Medicina a UVVG Arad pentru ca aici exista o baza didactica de exceptie, cadre didactice de exceptie, iar studentii sunt partenerii educationali ai profesorilor, facultatea de medicina aradeana fiind acreditata si recunoscuta…

- "22 septembrie, ziua mondiala fara autoturisme in București. Am depus proiectul de hotarare privind participarea Municipiului București la competiția europeana "Saptamana mobilitații" și organizarea pe data de 22 septembrie a zilei mondiale fara mașini in București. In vederea dezbaterii pe…

- PLUS intra intr-o perioada cu 3 campanii electorale cu o reprezentativitate in intreaga țara. PLUS reprezinta o forța, iar la Alba avem de la finele lunii iulie o organizatie puternica. „Mai mult decat vorbe intre prieteni, am simțit ca trebuie sa ne implicam activ”, transmite Teodor Holhoș, membru…