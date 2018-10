Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani ar putea primi, incepand de la 1 ianuarie 2019, alocatie de stat in valoare de 150 de lei, potrivit unui proiect legislativ inițiat de doi deputați PNL. Proiectul a fost anunțat la inceputul lunii septembrie și depus in Camera Deputaților, urmand a fi analizat…

- Pentru propunerea legislativa pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, initiata de un grup de deputati PSD, s-a implinit pe 4 octombrie termenul de dezbatere si vot in Senat, ca prima Camera legislativa sesizata.…

- Decizia a fost luata la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. "Poate ar fi bine sa amanam cu o saptamana si sa ne adunam toti liderii din Parlament sa discutam o abordare consensuala a legii", a spus Hunor.PSD este de acord cu aceasta propunere, a anuntat liderul grupului deputatilor…

- Alocația pentru copii este de 18 euro/luna in Romania, in timp ce in majoritatea statelor din blocul comunitar aceasta pornește de la 100 euro/luna. O noua inițiativa legislativa prevede creșterea alocației la 32 euro/luna. Romania se afla astfel pe ultimul loc din Uniunea Europeana la ajutoarele acordate…

- Parinții care vor refuza vaccinarea copiilor vor putea fi amendați cu pana la 10.000 de lei, potrivit unui proiect de act normativ adoptat zilele trecute de Senat. Totodata, copiii nevaccinați nu vor putea fi inscriși in colectivitați decat daca fac ulterior, conform unui calendar precis, vaccinarile…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii muntelui, conform unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala. Pe 26 iunie, Camera Deputatilor a adoptat cu 245 de voturi "pentru", unul "impotriva" si 28 abtineri, proiectul care prevede instituirea unui…