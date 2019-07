Stiri pe aceeasi tema

- Șoc la Kanal D! Fanii emisiunii ”Puterea Dragostei” nu se așteptau la o astfel de surpriza, cu atat mai mult cu cat Bogdan Mocanu era printre preferații publicului și a caștigat și primul sezon al emisiunii prezentate de Andreea Mantea. Ce s-a intamplat zilele acestea la „Puterea dragostei”?! Dezvaluiri…

- Primul sezonul „Puterea dragostei” a ajuns la final. Drumul a fost lung și anevoios, dar am aflat numele caștigatorilor. Iar caștigatorii sunt Bianca Comanici și Bogdan Mocanu! Ieri, sambata, 13 iulie s-a aflat caștigatorul. Apropiații și fanii concurenților au așteptat cu sufletul la gura sa afle daca…

- Unchiul lui Bogdan Mocanu a murit, iar concurentul este distrus de durere. Bogdan Mocanu a facut teribilul anunț pe contul personal de socializare, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Andreea Mantea, veste de ultima ora primita de la sefii Kanal D. Ce se intampla cu show-ul "Puterea Dragostei"…

- Sezonul al doilea din Puterea Dragostei de pe Kanal D va debuta luni, 15 iulie, de la ora 11:00. Emisiunea de tip matrimonial, prezentata de Andreea Mantea, va fi difuzat in doua reprize, de luni pana vineri, de la ora 11:00 și de la ora 17:00, iar gala eliminatorie va avea loc in fiecare sambata…

- Andreea Mantea locuiește de jumatate de an in Turcia, acolo unde filmeaza pentru emisiunea Puterea Dragostei. Ei bine, in paradisul gastronomiei, iata ca prezentatoarea de televiziune a reușit sa-și pastreze intacta silueta. Andreea Mantea, in varsta de 32 de ani, este o gurmanda din fire și deloc adepta…

- Andreea Mantea este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV din Romania. Aceasta a primit in urma cu puțin timp o veste care o face foarte fericita. Intr-o lume constant conectata la internet, unde putini mai sunt oamenii care nu au macar un cont de socializare, fenomenul Instagram…

- La o luna distanta dupa ce a devenit mamica pentru a treia oara, Mirela Vaida a primit o veste excelenta. Frumoasa prezentatoare este foarte fericita si a tinut sa le spuna si fanilor sai despre ce este vorba.