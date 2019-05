Actrița Bianca Brad are joi, 9 mai, primul sau curs in calitate de instructor de pilates. vedeta este foarte fericita de noua sa activitate. De curand, Bianca Brad anunța ca a devenit instructor de pilates cu acte in regula. Actrița are joi primul sau curs in calitate de instructor. fericita, aceasta a transmis un mesaj in mediul online. "Cu gandul la prima mea ora de Pilates, in calitate de instructor, ora ce va avea loc astazi ?, am fost la sala, pentru a pregati exercițiile și mi-am facut și cateva poze, ca sa fie acolo, de amintire și eventual, de reamintire...? Abia acum am vazut ca pe…