Stiri pe aceeasi tema

- Veste extraordinara pentru fanii "Mireasa pentru fiul meu". Dupa ce la inceputul verii au anuntat ca s-au despartit, doi dintre cei mai iubiti fosti concurenti s-au impacat. Vestea au dat-o in cel mai frumos fel.

- Weekendul vine cu pasi repezi, iar vestile sunt absolut incredibile pentru aceasta zodie. Va avea parte de cele mai frumoase momente din viata si va trai clipe care se vor transforma in amintiri pe viata.

- Teodor, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", si Ionela sunt in culmea fericirii, iar vestea a fost impartasita si cu fanii lor. Ionela si Teodor traiesc o bucurie de nedescris, iar cei doi fosti concurenti nu stiu cum sa-si mai arate implinirea.

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara. Fosta campioana olimpica la inot și actualmente Președinte al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern a nascut astazi o fetița. Camelia Potec, in varsta de 36 de ani, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa care a primit nota 10 la naștere.…

- Lidia Buble are o relatie foarte specialE cu familia sa. Ea ixi iubexte xi ixi respectE extrem de mult pErintii, iar azi a fost o zi foarte importantE pentru tatEl ei, iar artista a vrut sE impErtExeascE momentul cu fanii ei.

- Dana Rogoz este o femeie fericita și implinita! „Abramburica” traiește o iubire ca in filme alaturi de soțul sau, Radu Dragomir și o viața minunata alaturi de micuțul Vlad, baiețelul lor de numai 4 anișori.

- Bucurie imensa in familia Magdei Coman. Celebrul model in scaun cu rotile naste astazi. Vestea a fost data de Andreea Marin, cele doua fiind prietene foarte bune. Magda Coman va deveni astazi pentru a doua oara mama. Chiar in aceste momente, celebrul model se afla in sala de nasteri, acolo unde va aduce…

- Un copil de 11 ani din Piatra Neamț risca aiba aceeași soarta cu Calin Farcaș, deoarece clinica AKH din Viena a refuzat cazul lui Bogdan Horciu, care are nevoie de un dublu transplant de plamani. Vestea.net noteaza ca tatal lui Bogdan, Dan Horciu a explicat in principiu despre ce este vorba, cum ca…