Stiri pe aceeasi tema

- Deznodamant trist pentru Cristian Ștefan Spinu, tanarul roman in varsta de 26 de ani, dat disparut pe data de 15 noiembrie a acestui an. Cristian a fost gasit miercuri, 28 noiembrie, fara viața, in...

- In urma cu doua saptamani, chipul lui Cristian Stefan Spinu era pe toate afisele din Italia, fiind dat disparut de apropiatii sai. Astazi, trupul sau neinsufletit a fost gasit in apele canalului Cannaregio din centrul istoric al Venetiei.

- Deznodamant trist pentru Cristian Ștefan Spinu, un tanar dat disparut in Italia inca de pe 15 noiembrie. Tanarul de 26 de ani a fost gasit fara viața in apele canalului Cannaregio din centrul istoric al Veneției. Cel care a observat trupul tanarului roman plutind la suprafața apei a fost un transportator…

- Cristian, un tanar roman de 26 de ani, este dat disparut in Italia de joi, 15 noiembrie. Cazul lui Cristian Stefan Spinu a aparut si in cadrul celebrei emisiuni „Chi l’ha Visto”. Cristian Stefan Spinu a lucrat pana de curand ca ajutor de bucatar in cadrul unui restaurant din Venetia, iar de o saptamana…

- In ziua in care, la Constanta, legendele FC Farul au coborat din nou pe gazonul stadionului din strada Primaverii, participand la o festivitate organizata de SSC Farul, Ilie Balaci, fostul mare fotbalist roman, a urcat la ceruri, la 62 de ani. Vestea mortii "Marelui Blondldquo; a adus multa tristete…

- Familia lui Iosif Totoi, tanarul acrobat care a fost gasit fara viața in cortul circului amplasat langa orașul britanic Grimsby, a inceput sa stranga bani ca sa poata sa demareze formalitațile pentru repatriere. Potrivit medicilor englezi care au facut autopsia artistului de 21 de ani, acesta a murit…

- Un roman din Italia și-a violat și torturat concubina. Femeia a fost maltratata timp de mai multe luni de barbatul in varsta de 25 de ani, acesta este descris ca fiind extrem dee violent. El i-a provocat femeii rani foarte grave cu un fier incins și a snopit-o in bataie pentru a o pedepsi. Conform […]…