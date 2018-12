Veste uriaşă pentru pensionarii care au pensii mici. Câţi bani vor încasa lunar de acum înainte Mai exact, senatorii au adoptat o hotarare potrivit careia nicio pensie nu va scadea dupa ce noua Lege a pensiilor va intra in vigoare, scrie kanald.ro. Astfel, toate pensiile vor fi recalculate. Daca insa dupa recalculare suma obtinuta va fi mai mica decat cea incasata in prezent, pensia se va mentine la valoarea initiala. Noua lege a pensiilor urmeaza sa intre in vigoare complet in data de 1 septembrie 2021. Cum se calculeaza pensia dupa noua lege Guvernul intentioneaza sa schimbe radical modul in care vor fi calculate pensiile incepand din 2021. Astfel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

