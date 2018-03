Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2018: Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni.Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o…

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Apar probleme pentru avocatul Daniel Ionascu! Dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier marti dimineata, acesta a ajuns la spital, acolo unde a fost operat la mana si unde i s-au facut o serie de investigatii, iar acum a aflat ca externarea lui a fost amanata.Potrivit surselor spynews.ro,…

- Se inainteaza cu pasi mari in direcția legii ce vizeaza manualul unic pentru elevi. Astfel, deputații au dat unda verde ordonanței privind editarea manualelor obligatorii. Se așteapta, intre timp, decizia din partea aleșilor.

- Federatia Spaniola de Rugby (FER) a cerut rejucarea meciului cu Belgia, condus de un arbitru roman si pierdut, scor 10-18, care a dus la calificarea Romaniei la Cupa Mondiala din 2019. FER spera ca World Rugby va permite rejucarea meciului, avand in vedere ca "imaginea rugbiului a fost afectata de…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Complexul Energetic Oltenia, intrunita in sedinta la data de 15.03.2018, la prima convocare, la sediul reprezentanței CEO din Bucuresti, Str. Badea Carțan, a aprobat doua documente importante pentru compania din Gorj Astfel, acționarii au…

- Consiliul FIFA a validat, vineri, la Bogota, folosirea asistentei video pentru arbitraj (VAR) la Cupa Mondiala din Rusia, competitie care se va desfasura in perioada 14 iunie – 15 iulie. “Vom avea primul turneu final al CM cu VAR. S-a aprobat, s-a decis. Suntem multumiti de aceasta decizie”, a declarat…

- Desi procurorii propusesera arestarea sa, Marian Vanghelie a rasuflat usurat cand a aflat ca Tribunalul Bucuresti nu a dat unda verde acestei cereri. Fostul edil al sectorului 5 a venit, vineri, la instanta, unde s-a judecat solicitarea formulata de DNA pe numele sau. Concret, se cerea inlocuirea controlului…

- In ultima sedinta de Guvern, Ministerul Turismului a promovat o Hotarare de Guvern care acorda statutul de statiuni turistice de interes national pentru patru localitati si zone turistice. Conform acestei decizii, localitatea Borsa din ...

- Simona Halep primește vești bune pe banda rulanta de la Indian Wells. Dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Premier Mandatory dotat cu premii totale in valoare de aproape 8 milioane de dolari, liderul WTA a primit azi noapte o noua veste excelenta

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Razvan Lucescu și PAOK au primit o veste importanta: Comisia de Disciplina a celor din Grecia a decis sa inapoieze cele trei puncte echipei lui Lucescu, dupa incidentele de la meciul Olympiakos, Inițial, PAOK pierduse meciul cu Olympiakos cu 3-0 și i s-au luat 3 puncte, dupa ce Oscar Garcia, antrenorul…

- Vești bune pentru locuitorii municipiului Buzau. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat astazi ca, printre printre proiectele de infrastructura obținute in ultima perioada se numara și realizarea centurii de est a municipiului Buzau. Deși se afla abia in faza realizarii studiului de fezabilitate, anunțul…

- Vesti extraordinare pentru o anumita categorie de salariati de la 1 martie. Ministrul Muncii a anuntat ca medicii si asistentele se vor bcuura de remuneratii mai mari. Un medic primar va ajunge sa castige 15.000 de lei, asta desi in prezent castiga 4.000 de lei.

- Antoine Griezmann (26 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, s-ar fi ințeles cu FC Barcelona, catalanii urmand sa ii plateasca clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro, anunța Radio Catalunya. Potrivit sursei citate, starul naționalei Franței va reprezenta singura mutare importanta…

- E OFICIAL. ZILE LIBERE 2018: Veste buna pentru romani, mai multe zile libere de Paste Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.…

- Ministerul Agriculturii (MADR) a anuntat luni ca bugetul alocat pentru platile compensatorii de dezvoltare rurala este mai mare de 2,6 miliarde euro. MADR a lansat si o invitatie catre fermieri ca, incepand din 1 martie 2018, sa solicite la APIA platile compensatorii de dezvoltare rurala prin cererea…

- Ministerul Agriculturii (MADR) a anuntat luni ca bugetul alocat pentru platile compensatorii de dezvoltare rurala este mai mare de 2,6 miliarde euro. MADR a lansat si o invitatie catre fermieri ca, incepand din 1 martie 2018, sa solicite la APIA platile compensatorii de dezvoltare rurala prin cererea…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, pregatește masuri care ii sperie pe bugetari.Potrivit declarațiilor ministrului, toate instituțiile de stat vor face o evaluare pentru a afla de cați oameni au de fapt nevoie, astfel incat angajații care doar plimba hartii sa fie indepartați.…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, OUG 90/2017 prin care se introduc unele masuri fiscal-bugetare pentru limitarea cheltuielilor publice, in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, in anul 2018. Citește și: Cum arata,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”. Este vorba de Ordonanta…

- Eu consider ca cele patru elemente care au stat la baza legii salarizarii au fost indeplinite. Aici ma refer la munca egala, plata egala – si cred ca ministrul Muncii a dat exemplul unor consilieri care la un minister aveau 18.000 de lei si acelasi consilier cu aceeasi munca avea 4.000 de lei la alt…

- Partidul Social Democrat a convocat Congresul Extraodinar, care va avea loc pe data de 10 martie, la Sala Palatului din București, a anunțat purtatorul de cuvand al PSD, Adrian Dobre.Acesta a explicat ca pana la Congres va mai fi convocat un Comitet Executiv in care se vor stabili amanuntele…

- Simona Halep (2 WTA) a primit doua lovituri in decurs de cateva ore: mai intai, a anuntat ca nu va mai juca, cel putin pana in luna martie, iar apoi a aflat cum principala ei rivala si-a pastrat primul loc in clasamentul WTA.

- La inceput Kerry a avut o relatie de lunga durata cu Craig Smith, scrie antena3.ro. Cei doi s-au mutat impreuna si planuiau sa plece in Florida pentru nunta mult visata, pentru care au economisit ani intregi. Dar Kerry nu a putut face pasul cel mare si a decis sa plece rapid. Citeste si Dupa…

- Incepand de astazi, elevii care locuiesc in mediul rural pot circula gratuit cu autobuzele Trabs Bus in baza unui abonament subventionat de Primaria municipiului Buzau. Pana acum, facilitatea era acordata doar elevilor care aveau adresa din buletin in municipiul Buzau. Aceasta inechitate a fost rezolvata…

- La finalul meciului Juventus - Viitorul de la Ploiești, un puști mai indrazneț i-a solicitat tricoul de joc lui Ianis Hagi, dar acesta l-a refuzat politicos. Gica Hagi a intervenit si i-a spus fiului sau sa-i ofere tricoul pustiului. Ianis Hagi s-a conformat imediat si i-a dat pustiului tricoul in…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, informeaza...

- Bogdan de la Exatlon s-a intors in tara in aceasta seara! A spus adevarul despre show: „Nici sa ma tund nu m-au lasat!” Asta nu e tot, de ce a decis sa plece din show: „Ne-am certat și…” Bogdan, concurentul din echipa ”Razboinicilor” care a lasat totul balta pentru a se intoarce acasa a avut parte de…

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Majorarea salariilor pentru personalul din familia ocupationala Justitie in anul 2018 se va face prin majorarea cu 25%, incepand cu luna ianuarie 2018, a salariului de baza / indemnizatiei de incadrare avute in luna decembrie 2017, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii.

- Ianis Hagi a fost anuntat ca se afla pe lista cu jucatorii pe care Cosmin Contra intentioneaza sa-i aduca la nationala mare a Romaniei. Antrenorul secund Ionel Gane afirma ca Ianis Hagi este monitorizat intens, dupa ce a lasat o impresie buna. Ianis Hagi s-a cuplat cu nepoata unui fost portar…

- Simona Halep, locul 2 in clasamentul WTA, are o șansa uriașa sa revina pe primul loc in clasamentul WTA dupa ce azi a primit un wild-card la turneul Premier de la Dubai, care se va desfașura in perioada 19-25 februarie. "Simona a meritat cu prisosinta titlul de cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie,…

- Depasirea pe linie continua, cauza celor mai grave accidente de pe soselele din Romania, ar putea sa nu mai fie sanctionata de Codul Rutier. Este dorinta unui parlamentar PSD, care a si depus un proiect de lege in acest sens.

- Nicolae Dica, tehnicianul FCSB-ului, recunoaște ca a avut o discuție cu "Dodel" și i-a spus acestuia ca va juca atunci cand va fi suta la suta din punct de vedere fizic. Totodata, antrenorul roș-albaștrilor a dezvaluit ca Planici are șanse mici sa joace sambata cu Gaz Metan. Dupa aproape o luna de…

- Un proiect de lege pus in dezbatere prevede probabilitatea ca mii de bugetari sa beneficieze de decontarea asistentei medicale si la clinici private. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) ar putea aproba, prin ordin, in cazuri individuale, plata sau decontarea cheltuielilor cu asistenta medicala, tratamentul…

- Pe langa chestiunea Formularului 600, unul dintre aspectele asupra carora s-a oprit premierul Dancila, chiar din startul celei dintai sedinte a Cabinetului pe care il conduce, a fost cea renuntarii la protectia SPP. Avand in vedere faptul ca informatia ca atat premierul, cat si membrii Executivului…

- Belgianca Elise Mertens, locul 37 WTA, se califica pentru prima data in semifinalele unui grand slam, la Australian Open, dupa victoria obtinuta, marti, cu scorul de 6-4, 6-0, in 73 de minute, in fata jucatoarei ucrainene Elina Svitolina, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4.In varsta de…

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, anunta Ministerul Comunicatiilor, precizand ca ordinul in acest sens a fost publicat in Monitorul Oficial.

- Gabi Artene, fosta componenta a nationalei, care a fost diagnosticata cu o tumoare la urechea dreapta, a anuntat ca, in urma donatiilor primite in valoare de 17.500 de euro, se va putea programa pentru operatia din Italia. Gabi Artene a multumit ”marii familii a handbalului romanesc”, dar si necunoscutilor…

- Consultarile la Palatul Cotroceni s-au terminat. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a acceptat propunerea PSD-ALDE pentru functia de premier al Romaniei. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. „Am ascultat foarte multe opinii legate de viitorul prim-ministru.…

- O noua zi libera pentru elevi, deși intre vacanța de Sarbatori și cea intersemestriala nu sunt mai mult de doua saptamani de cursuri. Școlarii și preșcolarii nu vor merge la ore in data de 24 ianuarie, zi care pica intr-o miercuri. Ziua Unirii Principatelor Romane a fost declarata zi libera nelucratoare…

- Oficial, consilier judetean, camatar in timpul liber! Asta au depistat politistii de la Giurgiu, care au obtinut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. Barbatul a fost arestat vineri, 12 ianuarie, fiind acuzat de camatarie. Dupa ce a fost in arest 24 de ore se pare ca Mihnea Boerescu…

- Ilie Dumitrescu susține ca a purtat o discuție cu Denis Alibec in care atacantul lui FCSB i-a transmis ca și-a schimbat atitudinea și vrea sa dea tot ce are mai bun pentru a reveni in varf de forma. In plus, conform spuselor lui Dumitrescu, Alibec și-a revenit dupa ce a suferit pe finalul anului de…

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6304 lei/euro, in scadere cu 0,23% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. De asemenea, indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut…

- Florin Andone are oferte din Premier League. Fotbalistul roman este decis sa plece de la Deportivo La Coruna, nemulțumit de faptul ca a jucat prea puțin in ultimul timp. Presa din Anglia a scris ca Brighton a demarat negocierile de curand pentru transferul lui Andone in aceasta iarna. El Mundo Deportivo…

- Simona Halep a devenit numarul unu mondial la sfarșitul anului trecut și la fel poate ramane și dupa turneul de la Shenzhen. Jucatoarea noastra poate profita de abandonul Garbinei Muguruza, numarul doi mondial, din "optimile" turneului de la Brisbane (Australia). Aceasta a simțit crampe musculare și…

- Potriviu unui comunicat al IPJ Constanta, emis in urma cu putin timp, barbatul de 25 de ani, din Cobadin, cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta pentru savarsirea unei infractiuni de omor pe data de 31 decembrie 2017, a fost prezentat aseara instantei de judecata.Magistratii…